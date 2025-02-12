Top Gun: Maverick'in yıldızı Miles Teller'ın yeni rolü belli oldu

Miles Teller, İtalyan bisiklet şampiyonu ve II. Dünya Savaşı kahramanı Gino Bartali'yi canlandıracak. Karen Tenkhoff'un kaleme aldığı filmin için çalışmalar sürüyor.

"Top Gun: Maverick"te Tom Cruise ile başrol oynayan Miles Teller 'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü isim, hazırlıkları süren biyografik film Bartali 'de başrol oynayacak.

II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya'nın en ünlü bisikletçisi ve şampiyonu olarak tanınan Gino Bartali, Giro d'Italia ve Tour de France'ı kazanan ilk isimlerden biri oldu.

Savaş sırasında ünlü olmasını, İtalyan Direnişi'ne mesajlar taşımak ve Nazi zulmünden kaçan Yahudi ailelerine yardım etmek için kullandı. Savaş sonrası Giro d'Italia ve Tour de France'ı tekrar kazanan Bartali, 2020 yılında hayatını kaybetti.