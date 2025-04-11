Top Gun yıldızı Val Kilmer'ın ölüm nedeni açıklandı

Top Gun filminde canlandırdığı Iceman karakteriyle ünlenen usta oyuncu Van Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Top Gun yıldızının ölüm nedeni açıklandı. People dergisinin haberine göre, Hollywood 'un efsaneleri arasına giren oyuncunun ölüm nedeni zatürre (pnömoni) olarak belirlendi. Kilmer'in ölüm belgesinde, vefatının altında yatan nedenler arasında akut hipoksemik solunum yetmezliği, kronik solunum yetmezliği ve dil kanseri yer alıyor. Aktörün kızı Mercedes, New York Times'a yaptığı açıklamada babasının zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Kilmer'a 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulduğu ve daha sonra iyileştiği belirtilmişti.

Teşhis konulmasından iki yıl sonra, oyuncu sağlığı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili “Hastalığımı inkar ettiğimi söylüyorlar. İnkar komik bir şey. Kansere olduğumu inkar etmiyordum" açıklamasında bulunmuştu.

MASKESİNİ SON KEZ TAKMIŞ



65 yaşında hayatını kaybeden yıldızın, ölümünden kısa bir süre önce Batman maskesini taktığı ortaya çıktı. Oyuncu 23 Şubat'ta Instagram'da sanatçı arkadaşı David Choe ile yaptığı paylaşımda Bruce Wayne karakterine son kez bürünmüştü.

Usta oyuncunun vefat haberinin ardından Kilmer'ın Beverly Hills Film Festivali'ne katılmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.



VAL KILMER KİMDİR?

31 Aralık 1959’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğan Val Kilmer, 1980'li yıllarda komedi filmleriyle tanınmaya başladı.Ünlü oyuncu, daha sonra rol aldığı "Top Gun", "The Doors", "Batman Forever" ve "Heat" gibi filmlerdeki performanslarıyla şöhreti yakaladı.



Ardından "Tombstone", "Heat", "The Saint" ve "Kiss Kiss Bang Bang" gibi yapımlarda rol alan ünlü ismin hayatı, 2015 yılında gırtlak kanseri olduğunu öğrenmesiyle değişti.



Usta aktör yaşadığı tüm sağlık sorunlarına rağmen 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde "Iceman" rolü için bir kez daha kamera karşısına geçti.



Kariyeri boyunca Cher, Lesley Ann Warren, Cindy Crawford, Angelina Jolie, Daryl Hannah ve Ellen Barkin gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Kilmer, tek evliliğini oyuncu Joanne Whalley ile yaptı. İkilinin 8 yıl süren e