Topkapı Sarayı'nda gece turları sona eriyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Topkapı Sarayı, 1924'ten bu yana ilk kez geçen sene gece saatlerinde ziyarete açıldı.

Bu yıl da devam eden ve 21 Haziran'da başlayan gece turlarında sona gelindi. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; her cumartesi 21.00-23.00 saatlerinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören gece ziyaretleri yarın sona eriyor.



Topkapı Sarayı'nı gece turlarında 2024'te 2 bin 752, bu yıl ise 10 bin 425 kişi gezdi. Sarayda Bab-ı Hümayun'dan başlayan yolculuk, Divan-ı Hümayun, Silah Müzesi ve Harem-i Hümayun'un önemli bölümlerinde devam etti.

