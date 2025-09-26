Topkapı Sarayı'nda gece turları sona eriyor
Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Topkapı Sarayı'nda 21 Haziran'dan itibaren başlayan gece turları, yarın sona erecek.
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Topkapı Sarayı, 1924'ten bu yana ilk kez geçen sene gece saatlerinde ziyarete açıldı.
Bu yıl da devam eden ve 21 Haziran'da başlayan gece turlarında sona gelindi. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; her cumartesi 21.00-23.00 saatlerinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören gece ziyaretleri yarın sona eriyor.
Topkapı Sarayı'nı gece turlarında 2024'te 2 bin 752, bu yıl ise 10 bin 425 kişi gezdi. Sarayda Bab-ı Hümayun'dan başlayan yolculuk, Divan-ı Hümayun, Silah Müzesi ve Harem-i Hümayun'un önemli bölümlerinde devam etti.
Ziyaretçiler, gece turlarında Karaağalar Koğuşu, Cariyeler Taşlığı ve Hamamı, Hünkar Sofası, III. Murat Has Odası ve Altın Yol gibi mekanları da farklı bir atmosferde keşfetti.
Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin eşlik ettiği ziyaretlerde ayrıca Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi'nde Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi dünyaca ünlü eserler görüldü.
İftariye Kameriyesi, Mecidiye Köşkü ve Havuzlu Teras gibi noktalar da ziyaretçilere şehrin tarihi siluetini seyretme imkanı sağladı.
- Gece Müzeciliği
- Topkapı Sarayı
- N-Life Gezi