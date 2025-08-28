Topkapı Sarayı'nda gece turu uzatıldı

Topkapı Sarayı'nda 21 Haziran'dan itibaren başlayan gece turları yoğun talep üzerine 27 Eylül'e kadar uzatıldı.

Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Topkapı Sarayı, akşam saatlerinde de ziyaret edilebiliyor.

21 Haziran'da başlayan gece turları, yoğun talep sebebiyle 27 Eylül'e kadar uzatıldı.

Topkapı Sarayı'nda gece turu uzatıldı - 1 Saray'ın Fatih ve Mecidiye Köşkü'nün teras alanında Boğaz, Haliç ve adalar da seyredilebiliyor.

GECE TURLARINDA DA KOLEKSİYON ALANLARI VE HAREM AÇIK

Galeriler, koleksiyon alanları ve harem bölümü de gece turlarında gezilebiliyor.

ZİYARETLER YALNIZCA CUMARTESİ AKŞAMLARI DÜZENLENİYOR

Gece turları cumartesi günleri saat 21.00 ve 22.00'de iki grup halinde gerçekleştiriliyor.

Biletler, Saray gişelerinden temin ediliyor.

  • Gece Müzeciliği
  • Topkapı Sarayı
  • Topkapı Sarayı Harem
