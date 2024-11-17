Torben Betts'in yazdığı Yenilmez isimli oyun seyirciyle buluşacak

Torben Betts'in kaleme aldığı "Yenilmez" isimli oyun seyirciyle buluşacak. Farklı sosyal sınıfların çatışmasını sahneye taşıyan, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği, Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunun ilk gösterimi, 20 Kasım'da Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek.



Ekonomik kriz sebebiyle Londra'da yaşamaları imkansız hale gelen Oliver ve Emily çiftinin İngiltere'nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınması ve sonrasında yaşananları konu alan oyunda, Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa ve Tankut Yıldız rol alacak.