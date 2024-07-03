Tosca operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek

"Tosca" operasının rejisörü Kenan Korbek de iki önemli eserle festivale konuk olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Tosca operasında, İzmir Devlet Opera ve Balesinin orkestrası ve çocuk korosu da bize eşlik edecek. MDOB solistlerimiz ve iki uluslararası solist olmak üzere ortak bir yapım gerçekleştirmiş olacağız. Herkesi bekliyoruz. Ayrıca 'Evita' müzikalinin prömiyerini martta gerçekleştirdik. Ülkemizde çok oynanmayan bir müzikaldi. Dolayısıyla ciddi rağbet gördü. Festivalde de oldukça iyi performans sergileneceğini düşünüyorum."