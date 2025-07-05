Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı

Trabzon’un 4 bin yıllık köklü tarihi, eşsiz doğası ve zengin kültürel mirası, üçüncü kez düzenlenen festival ile sanat ve kültürle buluşacak.

Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği bu kadim şehir, dokuz gün boyunca 30’dan fazla noktada düzenlenecek 400’e yakın etkinlikle sanat ve kültürün merkezi olacak.



Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki altıncı durağı olan Trabzon, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle kültür ve sanatla dolu maratona "merhaba" dedi.

Açılış töreni, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, şehir protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

