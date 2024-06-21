Trabzon Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor

Trabzon Kültür Yolu Festivali 30 Haziran'a kadar devam edecek. Festival çerçevesinde, 9 gün boyunca 40 noktada 500'den fazla etkinlik organize edilecek.



Birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak Trabzon Kültür Yolu Festivali, yarın 15 Temmuz Hürriyet Parkı'nda horon gösterileriyle başlayacak.



BİRÇOK ÜNLÜ İSİM SAHNEDE OLACAK



Festival süresince Trabzon Fuar Merkezi'ne kurulacak ana sahnede, Semicenk, Resul Dindar, Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, Madrigal, Buray, Simge, Haluk Levent ve Ebru Yaşar, Trabzonlularla buluşacak.



Kentin birçok farklı noktasında kurulacak sahnelerde ise İsmail Türüt, Retrobüs, Elif Avcı ve Erdal Şahin, Yücel Erzan, Umut Mürare, Ender Doğan, Ali Nuri Türkoğlu ve Ferhan Tülman, Murat Gökşen, Tansu Can ve Seyfullah Kartal gibi müzisyenler, sevenleriyle bir araya gelecek.