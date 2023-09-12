Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti "Öğretmen" filmi ile beyazperdeye taşınıyor

Yılmaz Okumuş’un senaryosunu yazdığı; komedi film serileriyle tanınan ünlü yönetmen ve yapımcı Bilal Kalyoncu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Karadeniz komedisi “Öğretmen”, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Trabzon’un Çaykara ilçesine tayin olan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden anlatılacak olan trajikomik olaylar, Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinin sertliğini resmederken aynı zamanda mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını seyirciye gösteriyor.



Yapımcılığını TRT’nin ve AKC Sinema TV’nin yaptığı “Öğretmen” filminin kadrosunda usta sinema oyuncuları Ufuk Özkan, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Onur Dilber, Ulaş İnan Torun, Burak Satıbol, Adem Yılmaz, Seymen Aydın gibi büyük isimlerin yanı sıra sosyal medyada Trabzonluların sevgilisi olmuş Bilal Hancı gibi yetenekli genç oyunculara da yer veriyor.



Yönetmen ve yapımcı Bilal Kalyoncu, “Öğretmen filmiyle ülkemize spor ile oluşan rekabetin ve farklılıklarımızın bir çatışma alanına evrilmesini değil, sevgi ve kardeşliklerin temelini oluşturabileceğini anlatacağız” dedi. "Öğretmen", 20 Ekim’de vizyonda olacak.