Trak eserlerinin sergilendiği müze ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.



Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerinde bulunan Traklara ait pek çok eser sergileniyor.

​​​​​​​Trak krallarından Kersepleptes'e ait mezar ile takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserler, müzeyi ziyarete gelenleri adeta geçmişe götürüyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, havlular, gümüş takılar, ateşli ve kesici silahların da sergilendiğini söyledi.