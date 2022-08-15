Trakya Fest 25 Ağustos'ta başlıyor

Haberler 15.08.2022 - 14:50
Trakya Bölgesi'nin ilk müzik festivali Trakya Fest 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde, Tekirdağ'daki Şarköy Halk Plajı'nda katılımcılarını bekliyor.
Geçtiğimiz üç yılda binlerce müzikseveri en sevdikleri sanatçılarla buluşturan Trakya Fest, bu yıl da Mor ve öÖtesi'nden Pinhani'ye, Manga'dan Levent Yüksel'e, Can Bonomo'dan Yüksek Sadakat'e, Nova Norda'dan Suzan Kardeş'e müziğin yıldızlarını dört gün boyunca Şarköy Halk Plajı'nda ağırlayacak.
İşte gün gün festivale katılacak isimler:
25 Ağustos Perşembe
Mor ve Ötesi
Can Bonomo
Patron
Nova Norda
Cümbüş Cemaat
Morphia
26 Ağustos Cuma
Emre Aydın
Emir Can İğrek
Canbay & Wolker
Mavi Gri
Köfn
Emir Taha
27 Ağustos Cumartesi
Manga
Fatma Turgut
Batuflex
Evdeki Saat
Deniz Tekin
Emre Fel
28 Ağustos Pazar
Levent Yüksel
Yüksek Sadakat
Lvbel C5
Niyazi Koyuncu
Suzan Kardeş
Mert Demir