Trakya Fest 25 Ağustos'ta başlıyor

Trakya Bölgesi'nin ilk müzik festivali Trakya Fest 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde, Tekirdağ'daki Şarköy Halk Plajı'nda katılımcılarını bekliyor.

Geçtiğimiz üç yılda binlerce müzikseveri en sevdikleri sanatçılarla buluşturan Trakya Fest, bu yıl da Mor ve öÖtesi'nden Pinhani'ye, Manga'dan Levent Yüksel'e, Can Bonomo'dan Yüksek Sadakat'e, Nova Norda'dan Suzan Kardeş'e müziğin yıldızlarını dört gün boyunca Şarköy Halk Plajı'nda ağırlayacak.



İşte gün gün festivale katılacak isimler:



25 Ağustos Perşembe



Mor ve Ötesi



Can Bonomo



Patron



Nova Norda



Cümbüş Cemaat



Morphia





26 Ağustos Cuma



Emre Aydın



Emir Can İğrek



Canbay & Wolker



Mavi Gri



Köfn



Emir Taha

