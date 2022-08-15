Trakya Fest 25 Ağustos'ta başlıyor

Trakya Bölgesi'nin ilk müzik festivali Trakya Fest, bu yıl 25-28 Ağustos tarihleri arasında Tekirdağ'daki Şarköy Halk Plajı'nda yapılacak.

Trakya Fest 25 Ağustos'ta başlıyor
Manga

Haberler 15.08.2022 - 14:50

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Trakya Bölgesi'nin ilk müzik festivali Trakya Fest 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde, 'daki Şarköy Halk Plajı'nda katılımcılarını bekliyor.

Geçtiğimiz üç yılda binlerce müzikseveri en sevdikleri sanatçılarla buluşturan Trakya Fest, bu yıl da Mor ve öÖtesi'nden Pinhani'ye, Manga'dan Levent Yüksel'e, Can Bonomo'dan Yüksek Sadakat'e, Nova Norda'dan Suzan Kardeş'e müziğin yıldızlarını dört gün boyunca Şarköy Halk Plajı'nda ağırlayacak. 

İşte gün gün festivale katılacak isimler: 

25 Ağustos Perşembe

Mor ve Ötesi

Can Bonomo

Patron

Nova Norda

Cümbüş Cemaat

Morphia

 
26 Ağustos Cuma

Emre Aydın

Emir Can İğrek

Canbay & Wolker

Mavi Gri

Köfn

Emir Taha

27 Ağustos Cumartesi

Manga

Fatma Turgut

Batuflex

Evdeki Saat

Deniz Tekin

Emre Fel

28 Ağustos Pazar

Levent Yüksel

Yüksek Sadakat

Lvbel C5

Niyazi Koyuncu

Suzan Kardeş

Mert Demir

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