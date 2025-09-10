Tralleis Antik Kenti'nde bir ilk: Mitoloji tutkunları akın edecek

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu bilinen Tralleis, tarihsel kaynaklarda "ilk notalı müziğin yazıldığı yer" olarak anılıyor. Antik tiyatrosu, Roma hamamı ve gymnasium kalıntılarıyla öne çıkan kent, uzun yıllardır yürütülen arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldı. Tralleis Antik Kenti, 25 Eylül'deki "3'üncü Uluslararası Mitoloji Film Festivali"ne ev sahipliği yapacak. Festivale ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğin Aydın ayağı Efeler kent merkezinde, Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda yapılacak. Saat 10.30'da çocuklara yönelik "Earwig'in Şarkısı" filmi gösterilecek, ardından saat 14.30'da Troya'nın modern bir yorumunu sunan "HisTroy" filmi izleyiciyle buluşacak.

TRALLEIS'TE YOJULIET KONSERİ Tralleis Antik Kenti'nde devam edecek olan ikinci bölümde; saat 17.30'da İsveçli topluluk YoJuliet konser verecek.



Yaylılar ve piyanoda Julia Sandwall ile vokal ve vurmalı çalgılarda Yohanna Eek Björnulfson'dan oluşan ikili, mitoloji ve edebiyat temalarını bir araya getiren repertuvarlarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.



Konserin ardından 18.30'da "İnsanlığın Ortak Hikayesi" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Murat Çekilmez'in üstleneceği söyleşide, Prof. Dr. Pınar Fedakar, Prof. Dr. Aynur Civelek ve festival direktörü Gülşah Elikbank konuşmacı olarak yer alacak.



Program kapsamında ayrıca edebiyatçı ve gazeteci Özlem Ertan, Hitit Masalları üzerine hazırladığı sunumuyla Anadolu'nun köklü anlatılarını aktaracak.

Üçüncü Uluslararası Mitoloji Film Festivali, "Mitoloji ve Kadın" temasıyla 22-24 Eylül'de İzmir'de, 26 Eylül'de Manisa'da, 27-28 Eylül'de İstanbul Beyoğlu Sineması ve Rami Kütüphanesi'nde, 29-30 Eylül'de Çanakkale Troya Antik Kenti'nde sinemaseverleri ağırlayacak.



Direktörlüğünü Gülşah Elikbank'ın üstlendiği festival, kısa film ve dijital oyun yarışmaları, uluslararası film gösterimleri, paneller, söyleşiler ve ödül törenleriyle geniş bir içerik sunuyor.