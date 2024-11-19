Tripolis Antik Kenti'nde bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından eserin ortaya çıkarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.



Geleceğe Miras Projesi'nin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:



"Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, MS 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak."