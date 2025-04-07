Tron: Ares filminden ilk görüntüler
Joachim Ronning imzalı Tron: Ares filmi için geri sayım başladı.
Başrolünde Jared Leto’nun yer aldığı ve uzun süredir beklenen yeni Tron filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Bilim kurgu türündeki filmde Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith ve Cameron Monaghan gibi isimler rol alıyor. Peters filmde Julian Dillinger karakterine hayat verecek.
Joachim Ronning'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin afişi yayınlandı. Ronning, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ve Malefiz: Kötülüğün Gücü gibi yapımlarla tanınıyor.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Tron: Ares, 10 Ekim 2025’te sinemalarda vizyona girecek.
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