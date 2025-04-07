Tron: Ares filminden ilk görüntüler

Joachim Ronning imzalı Tron: Ares filmi için geri sayım başladı.

Tron: Ares filminden ilk görüntüler

Başrolünde Jared Leto’nun yer aldığı ve uzun süredir beklenen yeni Tron filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Bilim kurgu türündeki filmde Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith ve Cameron Monaghan gibi isimler rol alıyor. Peters filmde Julian Dillinger karakterine hayat verecek.

Joachim Ronning'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin afişi yayınlandı. Ronning, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ve Malefiz: Kötülüğün Gücü gibi yapımlarla tanınıyor.

Tron: Ares filminden ilk görüntüler - 1

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Tron: Ares, 10 Ekim 2025’te sinemalarda vizyona girecek.

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