Tron: Ares filminden ilk görüntüler

Başrolünde Jared Leto’nun yer aldığı ve uzun süredir beklenen yeni Tron filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Bilim kurgu türündeki filmde Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith ve Cameron Monaghan gibi isimler rol alıyor. Peters filmde Julian Dillinger karakterine hayat verecek.



Joachim Ronning'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin afişi yayınlandı. Ronning, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ve Malefiz: Kötülüğün Gücü gibi yapımlarla tanınıyor.

