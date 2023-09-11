Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde konserler, sergiler ve çeşitli sanat gösterileri gerçekleştirildi.

Festivalin en önemli duraklarından Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri, etkinliklerin ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.



Müzeyi ziyaret edenleri, festival kapsamında hazırlanan "Troya Giysi Tasarım Sergisi" karşıladı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Berfin Zeynep Çağan, Deniz Engin, Kağan Sağdıç ve Yasemin Kumbasar'ın, Doç. Dr. Berna İleri'nin danışmanlığında hazırladığı sergi ve Dr. Devrim Dinç'in "Süreç" belgeseli, Troya Müzesi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluştu.