TRT sanatçıları Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verdi

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de yapıldı.

TRT sanatçıları Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verdi

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde onuncusu düzenlenen konserin şefliğini Naci Düzel gerçekleştirdi.

Konsere ilgi gösteren Kayserililer, türkülere eşlik ederken sahnede ise sanatçılar Mustafa Kemal Şimşek, Esra İçöz, Zeynep Cihan, Belgin Gök, Sabahattin Gülümser, Özgür Eren, Bahadır Özüşen ve Elif Güreşçi yer aldı.

Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

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