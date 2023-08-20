TRT sanatçılarından Pamukkale'deki Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda konser

TRT sanatçıları, şehir konserleri programı kapsamında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde konser verdi.
TRT'nin düzenlediği şehir konserleri bu hafta, Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ilçedeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.
Ücretsiz düzenlenen konserde, TRT Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü'nde görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.
Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği programda TRT sanatçılarının seslendirdiği şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. TRT Radyo Nağme, TRT Radyo Türkü ve TRT Müzik'te canlı yayınlanan konserde Denizli türküleri de seslendirildi.
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