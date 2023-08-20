TRT sanatçılarından Pamukkale'deki Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda konser

Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği programda TRT sanatçılarının seslendirdiği şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. TRT Radyo Nağme, TRT Radyo Türkü ve TRT Müzik'te canlı yayınlanan konserde Denizli türküleri de seslendirildi.



Konseri eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da TRT yöneticileri ve çok sayıda müzikseverle birlikte dinledi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun