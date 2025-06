True Detective ekibi yeniden bir arada

True Detective dizisinin yaratıcısı Nic Pizzolatto yeni projesini duyurdu. Ünlü dedektif karakter Mike Hammer'ı konu alan filmde Matthew McConaughey başrolü üstlenecek.



2014 yılında Pizzolatto imzalı True Detective dizisinde Matthew McConaughey ile Woody Harrelson başrolleri paylaşmıştı. HBO imzalı yapım, tüm zamanların en iyi dizileri arasına girmeyi başardı.



Amerikalı yazar Mickey Spillane'in kitaplarından uyarlanacak olan filmin yapımcılığını Skydance'ten David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger üstlenecek.



McConaughey, 6 yıl aranın ardından The Rivals of Amziah King adlı dizi ile ekranlara dönmüştü. Oyuncu yakında The Lost Bus adlı filmde America Ferrera ile başrolleri paylaşacak.