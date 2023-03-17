'True Detective' oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson bir araya geliyor

Ünlü isimler, Apple TV+ dizisinde kendilerinin bir versiyonunu oynayacaklar.

'GARİP BİR ÇİFTİN AŞK HİKAYESİ' ANLATILACAK



'Matthew McConaughey ve Woody Harrelson arasındaki tuhaf ve güzel bağ etrafında dönen, içten, garip bir çiftin aşk hikayesi' olarak tanımlanan dizinin konusu, "Matthew ve Woody'nin dostluğu, ailelerinin bir arada, Matthew'un Teksas'taki çiftliğinde birlikte yaşamaya kalkmasıyla sınanır" şeklinde özetleniyor.

