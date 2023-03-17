'True Detective' oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson bir araya geliyor

Gerçek hayatta da yakın dost olan 'True Detective'in yıldızları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, 10 bölümlük komedi dizisiyle ekranlara dönecek.
Adı henüz açıklanmayan dizi, 'Schitt's Creek' dizisinin de yazarı ve yapımcısı David West Read'in imzasını taşıyacak.
Ünlü isimler, Apple TV+ dizisinde kendilerinin bir versiyonunu oynayacaklar.
'GARİP BİR ÇİFTİN AŞK HİKAYESİ' ANLATILACAK
'Matthew McConaughey ve Woody Harrelson arasındaki tuhaf ve güzel bağ etrafında dönen, içten, garip bir çiftin aşk hikayesi' olarak tanımlanan dizinin konusu, "Matthew ve Woody'nin dostluğu, ailelerinin bir arada, Matthew'un Teksas'taki çiftliğinde birlikte yaşamaya kalkmasıyla sınanır" şeklinde özetleniyor.
2014 YILINDA AYNI DİZİDE ROL ALDILAR
McConaughey ve Harrelson, 2014 yılında HBO'nun çok sevilen suç draması 'True Detective'de Louisiana Eyalet Polisi dedektifleri 'Rust Cohle' ve 'Marty Hart' olarak birlikte rol aldılar.