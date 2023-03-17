'True Detective' oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson bir araya geliyor

'True Detective' dizisinin ilk sezonunda rol alan Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden bir araya geliyor. İki ünlü yıldız, bu kez internet dizisinde birlikte rol alacak.

'True Detective' oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson bir araya geliyor

Gerçek hayatta da yakın dost olan 'True Detective'in yıldızları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, 10 bölümlük komedi dizisiyle ekranlara dönecek.

Adı henüz açıklanmayan dizi, 'Schitt's Creek' dizisinin de yazarı ve yapımcısı David West Read'in imzasını taşıyacak.

'True Detective' oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson bir araya geliyor - 1

Ünlü isimler, Apple TV+ dizisinde kendilerinin bir versiyonunu oynayacaklar.

'GARİP BİR ÇİFTİN AŞK HİKAYESİ' ANLATILACAK

'Matthew McConaughey ve Woody Harrelson arasındaki tuhaf ve güzel bağ etrafında dönen, içten, garip bir çiftin aşk hikayesi' olarak tanımlanan dizinin konusu, "Matthew ve Woody'nin dostluğu, ailelerinin bir arada, Matthew'un Teksas'taki çiftliğinde birlikte yaşamaya kalkmasıyla sınanır" şeklinde özetleniyor.

'True Detective' oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson bir araya geliyor - 2

2014 YILINDA AYNI DİZİDE ROL ALDILAR

McConaughey ve Harrelson, 2014 yılında HBO'nun çok sevilen suç draması 'True Detective'de Louisiana Eyalet Polisi dedektifleri 'Rust Cohle' ve 'Marty Hart' olarak birlikte rol aldılar.

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