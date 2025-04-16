Trump'ın 7 saniyelik film sahnesi "lanete" dönüştü
Evde Tek Başına 2 filminin yönetmeni, filmdeki Donald Trump sahnesinin filmden çıkarılmasını istediği söyledi.
Ünlü yönetmen Chris Columbus'un en büyük pişmanlığı, Evde Tek Başına 2 (1992) filminde Donald Trump'ın rol almasına izin vermek olabilir.
Variety'nin haberine göre, kült haline gelen Evde Tek Başına'nın devam filminin yönetmeni, filmdeki Trump sahnesinin filmden çıkarılmasını istiyor.
Trump'ın filmdeki 7 saniyelik görüntüsünün "bir lanete dönüştüğünü" söyleyen yönetmen "Benim için bir yük haline geldi. Keşke bu sahne filmden çıkarılsa" ifadelerini kullandı.
Yönetmen, filmden bu sahneyi bir şekilde çıkarırsa ABD Başkanı Trump'ın kendisini sınır dışı etmesinden korkuyor.
Columbus, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup büyümüş olsa da İtalyan kökenli olduğunu ve sahneyi filmden çıkarması durumunda "İtalya'ya geri dönmek zorunda kalacağından" endişe ettiğini itiraf etti.
FİLMDE NASIL ROL ALDI?
66 yaşındaki yönetmen, 2020 yılında Business Insider'a verdiği röportajda o sahneyle ilgili konuşmuştu. Filmde New York'ta kaybolan Kevin (Macaulay Culkin) kendini Plaza Oteli'nde bulur ve o dönemde otelin sahibi olan Trump'a yol sorar.
İddialara göre, Trump "Plaza'da eğer beni de bir sahnede oynatırsanız çekim yapabilirsiniz" demiş.
TRUMP: FİLM BENİM SAYEMDE BAŞARILI OLDU
Ancak, yıllar sonra Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla yönetmen bu sahneden hep pişmanlık duydu. Filmin hayranları, Trump’ın yıllar boyunca filmdeki sahnesinin kaldırılmasını istedi ve filmin yıldızı Macaulay Culkin, Trump'ı filmden çıkarmak için bir kampanya bile başlattı.
Trump, yönetmenin açıklamalarının ardından filmde rol almasıyla ilgil, "Çok meşguldüm ve yapmak istemiyordum. Kabul ettim... 30 yıl sonra Columbus çıkmış ve benim filmde rol almak istediğimi söylemiş. Bu asla gerçek değil. O sahne filmin başarılı olmasını sağladı." demişti.
Chris Columbus, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Rent, Mrs. Doubtfire, Welcome To Hitchcock ve Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı gibi yapımlarla tanınıyor.
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