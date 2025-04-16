Trump'ın 7 saniyelik film sahnesi "lanete" dönüştü

Trump'ın filmdeki 7 saniyelik görüntüsünün "bir lanete dönüştüğünü" söyleyen yönetmen "Benim için bir yük haline geldi. Keşke bu sahne filmden çıkarılsa" ifadelerini kullandı.

Yönetmen, filmden bu sahneyi bir şekilde çıkarırsa ABD Başkanı Trump'ın kendisini sınır dışı etmesinden korkuyor.

Columbus, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup büyümüş olsa da İtalyan kökenli olduğunu ve sahneyi filmden çıkarması durumunda "İtalya'ya geri dönmek zorunda kalacağından" endişe ettiğini itiraf etti.

FİLMDE NASIL ROL ALDI?



66 yaşındaki yönetmen, 2020 yılında Business Insider'a verdiği röportajda o sahneyle ilgili konuşmuştu. Filmde New York'ta kaybolan Kevin (Macaulay Culkin) kendini Plaza Oteli'nde bulur ve o dönemde otelin sahibi olan Trump'a yol sorar.

İddialara göre, Trump "Plaza'da eğer beni de bir sahnede oynatırsanız çekim yapabilirsiniz" demiş.