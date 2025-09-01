Tuğçe Kandemir'in talihsiz anları: Sahneye çıkarken düştü

"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış", "Kalbim Kırgın" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında hayranlarının karşısına çıktı.

29 yaşındaki Tuğçe Kandemir'in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öte yandan 2023 yılından beri Abdullah Karatay ile mutlu bir evliliği olan Tuğçe Kandemir, 2024'te ilk kez anne olmuştu. Ünlü çift, oğullarına Demir adını vermişti.