"Tuhaf Barbie" satışa çıkıyor

Vizyondaki üçüncü hafta sonunda ABD gişesinin liderliğini bırakmayan "Barbie" filmi hafta sonunda kazandığı 53 milyon dolarla birlikte dünya çapında 1 milyar 31 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.
Greta Gerwig imzalı film, henüz vizyondaki birinci ayını doldurmadan, "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin ardından 2023'ün küresel gişede bu sınırı geçen ikinci filmi oldu. Gişe başarısıyla adından söz ettiren film, Barbie bebeklerini üreten oyuncak şirketi Mattel'e de ilham oldu.
Ünlü oyuncak şirketi yeni bir Barbie bebek çıkardı. Filmde "Weird Barbie" (Tuhaf Barbie) adını taşıyan karakterden esinlenilerek yaratılan oyuncak bebek satışa çıktı.
Filmde Tuhaf Barbie'yi Kate MicKinnon canlandırıyor.
BARBIE HAKKINDA
Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Film
- N-Life
- N-Life Lifestyle
- N-Life Kültür&Sanat