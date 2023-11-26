Tulumtaş Mağarası'na akademisyenlerden ziyaret

Akademisyenler daha sonra hizmete açılan kafeteryada kısa bir mola verdi. Tulumtaş Mağarası’nda ziyaretçilere hizmet vermeye başlayan hediyelik eşya bölümünü de gezen akademisyenler Tulumtaş Mağarası tasarımlı şapka, tişört, bez çanta, anahtarlık, termos, kupa, kalem, magnet, kırlent, yastık kılıfı gibi çeşitli ürünlerden anı olarak aldı.

Yaklaşık 75 kişilik heyet, Tulumtaş Mağarası'nı Ankara ve ilçe turizmine kazandıran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

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