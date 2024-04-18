Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen Oldboy dizi oluyor

Independent Türkçe'nin haberine göre; tüm zamanların en çarpıcı filmlerinden biri olan Oldboy şimdi de dizi oluyor. Filmin yönetmeni Park Chan-wook, proje için yapım şirketi Lionsgate'le masaya oturdu. Proje, aynı isimli mangaya dayanan hikayenin İngilizce uyarlaması olacak.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Ünlü yönetmen, konuyla ilgili "Lionsgate Television, İhtiyar Delikanlı'yı televizyon dünyasına taşımak için benim yaratıcı vizyonumu paylaşıyor. Markası cesur, özgün ve risk alan hikaye anlatımını temsil eden stüdyoyla çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Lionsgate Television Genel Müdür Yardımcısı ve Senaryo Geliştirme Başkanı Scott Herbst, yönetmene övgüler yağdırarak "Park bizim neslimizin en vizyoner hikaye anlatıcılarından biri ve sinema şaheserini televizyon ekranına taşımak için onunla ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. İhtiyar Delikanlı'nın bu dizi uyarlamasında filmi bir klasik haline getiren ham duygusal güç, ikonik dövüş sahneleri ve içgüdüsel stil yer alacak" dedi.