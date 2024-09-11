Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen Oldboy'un yönetmeninden yeni aksiyon

Güney Kore sinemasının usta isimlerinden Park Chan-wook'ın yapımcılığını üstlendiği yeni aksiyon filminde, iki yakın arkadaş ölümcül düşmanlara dönüşüyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre; "Uprising", 1592 ve 1598 arasında, Kore'nin Japon istilası sırasında geçiyor.
Senaryosu Park Chan-wook ve Shin Cheol tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Kim Sang-man oturuyor.
Filmde başrolleriyse Gang Dong-won, Park Jeong-min ve Cha Seung-won paylaşıyor.
Chan-wook, Güney Kore menşeli haber sitesi Sports Donga'ya, Uprising'in senaryosu üzerinde uzun süredir çalıştığını ama hikayeyi 2019'da bitirdiğini söyledi.
"Uprising" 11 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.
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