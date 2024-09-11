Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen Oldboy'un yönetmeninden yeni aksiyon

Güney Kore sinemasının usta isimlerinden Park Chan-wook'ın yapımcılığını üstlendiği yeni aksiyon filminde, iki yakın arkadaş ölümcül düşmanlara dönüşüyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; "Uprising", 1592 ve 1598 arasında, Kore'nin Japon istilası sırasında geçiyor.

Senaryosu Park Chan-wook ve Shin Cheol tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Kim Sang-man oturuyor.