Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyi ikinci müzesi ödülünü aldı

Türkiye’nin en yeni müzelerinden biri olan Tunceli Müzesi, 2 bin eserle kentin binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Kent merkezinde 1935 yılında Alman mimarlar tarafından çizilen ve bitiminin ardından uzun süre askeri kışla olarak kullanılan müze, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2020 yılında açıldı.
5 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Tunceli Müzesi, dört bloktan oluşan ve içerisinde kentin en eski tarihsel buluntularından çanak, çömlek, taş aletler, çeşitli madenlerden yapılmış eserlerin yanı yöreye ait inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve ritüellerini temsil eden teşhir salonuyla da dikkat çekiyor.
Tunceli Müzesi, 2023 yılında Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'ne layık görüldü. Müze, Avrupa’nın en iyi ikinci müzesi seçildi.
Şu anda müze binası olarak kullanılan yapının 1935 yılında yapımına başlandığı belirten Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Cumhuriyetin ilk eserlerinden bir tanesi. 1937 yılında tamamlandı. 1949 yılına kadar askeri kışla olarak kullanıldı. 1990’lı yıllarda köylerin boşalması münasebetiyle bir konut ihtiyacı ortaya çıktı ve devlet buradaki binaları sosyal konut olarak vatandaşın hizmetine sundu. 2015 yılına kadar bu hizmeti vermeye devam etti. 2015 yılında Tunceli Müzesi olarak hizmete girdi. Türkiye’nin en genç müzelerinden biri. Bir senede şehir nüfusu kadar ziyaretçiyi kabul ediyor" dedi.
Her müzede etnografik, arkeolojik malzemeler, flora ve faunaya ilişkin malzemeler bulunduğunu hatırlatan Vali Tekbıyıkoğlu, “Tunceli Müzesi'nin bu mimari özelliklerinden farklı olarak sergi açısından da bir farkı var. Korunmuş Horasan inancımıza, Alevilik inancına ilişkin bir sergi alanı var. Bu açıdan da dikkat çekici. Tabii bu Avrupa’daki organizasyonlar tarafından da fark ediliyor. 2022 yılındaki Avrupa Komisyonu himayelerinde Avrupa Müze Forumu tarafından buranın farklı, değer katan bir müze olduğu tescillenip bir sertifika ödülüne layık görüldü. 2023 yılında ise Avrupa Müze Akademisi Avrupa’nın en iyi ikinci müzesi olarak tescillendi" dedi.
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