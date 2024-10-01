Türk balet,  Atina'da "Zorba" balesinde başrolde sahneye çıkacak

Usta yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü romanından sahneye uyarlanan Zorba, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin libretto ve koreografisiyle, geçen sezon ADOB tarafından sahneye taşınmıştı. 5 yılın ardından seyirciyle buluşan balede, "Zorba"yı Eren Keleş, "John"u ise İlhan Durgut oynuyordu.



Yunanistan Opera ve Balesi, yeni sezonun açılışında sahneleyeceği Zorba eseri için balet İlhan Durgut'u davet etti. Durgut, davete ve sanat hayatına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den beri Ankara Devlet Opera ve Balesinde dans ettiğini söyledi.

Provalarda uzun, yorucu süreçlerin olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayan Durgut, "Zorba balesi Ankara'da 15 yıldır aralıklı olarak sahneleniyor. Zorba'da ilk olarak Manolies'i oynamıştım. Lorca Massine'nin 5 yılın ardından geçen sezon bizi çalıştırmasıyla John karakterini canlandırmaya başladım. Bu sezonda da Ankara'da John karakteriyle dans edeceğim." dedi.



Zorba balesinin, sirtaki ve final danslarının hareketli olması sebebiyle seyirciden ilgi gördüğünü belirten Durgut, seyircinin ilgisi sebebiyle her temsil sonrasında perdeyi uzatarak, çok defa "bis" yaptıklarını söyledi Durgut, şunları kaydetti:

"Geçen sezon koreograf Lorca Massine ile provaları yaptık. Çok güzel geçti provalar. Massine, Atina'da yapılacak Zorba balesine davet etti. Yunanistan'dan Devlet Opera ve Balesine gönderilen çok güzel bir mektupla davet edildim. Çok özel duygular yaşadım. Türkiye'den bir tek ben gidiyorum. Provalarda önce Slovenya'da 40 kişilik bir ekiple çalışacağız sonrasında Atina'ya geçeceğiz. Atina'daki Zorba balesinde de John karakteriyle 9 Ekim'de dans edeceğim. İlk kez yurt dışında tek başıma dans edeceğim. Çok heyecanlıyım. Bu davetin, benim kariyerimde özel bir yeri olacak."