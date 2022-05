Türk basın tarihinin 102 yıllık hikayesi 'Rüzgarlı Gazeteciliği' belgeseliyle anlatılacak

"YAKLAŞIK 5 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETTİK"



Gazetecilik mesleğinde 53 yılını dolduran Sarıtaş da belgesel yolcuğunun nasıl başladığına ilişkin bilgi verdi.



Kuyucu ile Rüzgarlı Sokak'a giderek hatıraları tazelemek istediklerini anlatan Sarıtaş, "Her yer çok değişmişti, duygulandık. Artık sokakta o mürekkep kokusu yoktu, rüzgar gibi koşturan gazeteciler yoktu" diye konuştu.



Belgeselin adının da gazeteciler için önem taşıyan bu sokaktan geldiğini belirten Sarıtaş, "Ayrıca, Çankırı Caddesi ile İstanbul Caddesi üzerinde sürekli soğuk bir rüzgar eser. Buranın adı oradan Rüzgarlı olmuş ve o zamanki üstat gazeteciler, bizleri de rüzgar gibi yetiştirdi. Rüzgarlı'nın çevresinde Meclis, kaymakamlık, adliye, gar ve önemli kurumlar o çevredeydi. O nedenle bu sokak çok önemliydi" dedi.



O günleri tekrar yaşatmak için bu yolculuğa adım attıklarını belirten Sarıtaş, "Duayen büyüklerimle buluşmak ve röportaj yapmak için yaklaşık 5 bin kilometre yol katettik. Aralarında Ceyhan Baytur, Can Pulak, Atilla Onuk, Öcal Uluç, Ersin Özençel, Sungar Taylaner'in de bulunduğu değerli üstatlarımızla röportajlar yaptık. Şu an 35'e yakın meslektaş büyüğümüzle görüştük" şeklinde konuştu.



Sarıtaş, belgeselin 25'er dakikalık dört bölümden oluşacağını söyledi.