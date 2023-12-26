Türk Dünyası Sinema Yöneticileri Birliği "TÜRKFİLM" kuruldu

Katılımcılar, TÜRKFİLM'in 1. Genel Kurul toplantısı hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve taraflar arasında koordinasyonun sağlanması konusunda oy birliğiyle Özbekistan Kültür Bakanlığı Sinema Ajansı Başkanı Firdevs Abduhalikov'a yetki verdi.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, toplantıya gönderdiği mesajda, kuruluşundan dolayı TÜRKFİLM'i kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.



Raev, TÜRKFİLM'in üye ülkeler arasında sinema alanında karşılıklı işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ve zengin Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olacağını kaydetti. Daha önce TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin öncülüğünde, Türk dünyası birlik ve beraberliğini güçlendirecek ortak yapımları desteklemek, Türk sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu mekanizmaları oluşturmak ve halihazırda yürütülen ortak projeleri zenginleştirmek amacıyla üye ülkeler sinema uzmanlarının yer alacağı bir çalışma grubu kurulmuştu.



Çalışma grubu, Taşkent, Bakü ve Semerkant şehirlerinde düzenledikleri toplantıların ardından Türk dünyası sinema yöneticilerini tek çatı altında birleştirecek bir birliğin kurulması konusunda mutabık kalmıştı.

