Türk halk müziği sanatçısı Züleyha Ortak kimdir?

Züleyha Ortak, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Türkçe, Zazaca ve Kürtçe olmak üzere üç dilin konuşulduğu bir ailede yetişti. Kariyerine bir halk müziği solisti olarak başlamış olsa da bundan çok önce Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okurken, bir yandan hem yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi almış hem de ilk ustası Zülfü Livaneli’nin yanında asistanlık yapmaya başlamıştır.



Asistanlığı sırasında yanında bir kaç türkü söylediği Livaneli, Züleyha’ nın müziğe olan ilgisini ve sesindeki farklı tonu hemen fark etmiş ve Cemil Topuzlu sahnesinde kendisine yer vermiştir.



2012 yaz döneminde "Müzik Evi" adlı bir program hazırlayıp sundu. 2015 Eylül döneminde İyi Fikir programını sunan Züleyha, haftanın 4 günü her sabah 3 saatlik yayınla izleyenlerin karşısına çıktı.



Bunların yanında Züleyha, Göksel Baktagir yönetmenliğindeki "7 Cihan Kadınları" adlı etnik müzik grubunun da bir üyesi olarak hem grubuyla, hem de solo çeşitli festivaller ve kültür sanat organizasyonlarında konserler vermeye devam etmektedir.