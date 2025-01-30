Türk-İslam mührü Yedikule Hisarı'ndaki yerini aldı: Takması yaklaşık 3 saat sürdü

Fatih Sultan Mehmed komutasındaki ordunun 6 Nisan 1453 tarihinde başlayan İstanbul kuşatması, 29 Mayıs 1453'te fetihle son bulmuştu. Fethin ardından Fatih Sultan Mehmed Han şehrin imarı ve tamiri konusunda çalışmalara başlamış, bu kapsamda 1458-60 yılları arasında Yedikule Hisarı'nı inşa ettirmişti. Aynı zamanda Sultan Fatih verdiği talimat ile tarihi hisarda Altın Kapı'ya giden yolun üzerine bir de Fatih Mescidi'ni yaptırmıştı.

1 YILLIK ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen mescit, Ayasofya Vakfı'na bağlandı. 1905 yılına kadar ayakta kalan yapı, sonraki dönemde ise yıkıldı. Fatih Belediyesi 2019 yılında, Koruma Kurulu onaylı projeleri doğrultusunda Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmalarına başladı. Projeler doğrultusunda yaklaşık 1 yıl önce ihya çalışmalarına başlanan Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nin rekonstrüksiyonunda sona gelindi.