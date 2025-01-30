Türk-İslam mührü Yedikule Hisarı'ndaki yerini aldı: Takması yaklaşık 3 saat sürdü
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinin ardından Yedikule Hisarı'na inşa ettirdiği Fatih Mescidi'nin alemleri takıldı. Hem kurşun çatı hem de minare üzerine alemin yerleştirildiği ihya çalışmaları çerçevesinde Türk-İslam mührü yeniden tarihi hisarda yerini aldı. Alemlerin yaklaşık 3 saat süren operasyonla takıldığı anlar ise havadan görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmed komutasındaki ordunun 6 Nisan 1453 tarihinde başlayan İstanbul kuşatması, 29 Mayıs 1453'te fetihle son bulmuştu. Fethin ardından Fatih Sultan Mehmed Han şehrin imarı ve tamiri konusunda çalışmalara başlamış, bu kapsamda 1458-60 yılları arasında Yedikule Hisarı'nı inşa ettirmişti. Aynı zamanda Sultan Fatih verdiği talimat ile tarihi hisarda Altın Kapı'ya giden yolun üzerine bir de Fatih Mescidi'ni yaptırmıştı.
1 YILLIK ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ
Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen mescit, Ayasofya Vakfı'na bağlandı. 1905 yılına kadar ayakta kalan yapı, sonraki dönemde ise yıkıldı. Fatih Belediyesi 2019 yılında, Koruma Kurulu onaylı projeleri doğrultusunda Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmalarına başladı. Projeler doğrultusunda yaklaşık 1 yıl önce ihya çalışmalarına başlanan Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nin rekonstrüksiyonunda sona gelindi.
“Ebu'l Feth” yani “Fethin Babası” Mescidi'nin ihya çalışmaları tamamlanırken, son olarak hem kurşun çatı hem de minare üzerine alem yerleştirildi. Yedikule Hisarı ile bütünleşen Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nin altın varak kaplı alemleri, kartpostallık görüntü oluşturdu.
ALEMLER, VİNÇ YARDIMIYLA TAKILDI
Türk-İslam mührü Yedikule Hisarı'nda yerini alırken, alemler vinç yardımıyla işçiler tarafından yaklaşık 3 saat süren operasyonla takıldı. 1,5 metre uzunluğundaki 2 alemi takan işçiler, ahşap minare serenini el aletleri yardımıyla düzenledi. Alemlerin takıldığı operasyon anları ise havadan görüntülendi.
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