Türk-Macar dostluğunun sembolü: Rakoczi Müzesi

Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri II. Frenc Rakoczi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamadı. Başarısızlığı nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi bir süre Polonya, daha sonra Fransa'da yaşadı.



Rakoczi, 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle kaldı.



Müzeye dönüştürülen Barbaros Caddesi'ndeki evi, çok sayıda Macar'ın yanı sıra yerli turistler de ziyaret ediyor.

Osmanlı'ya sığınan Macar prensinin Tekirdağ'da güvenle yaşadığı ev, Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olarak günümüzde müze olarak korunuyor.



Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, müzenin Türk-Macar dostluğunun kültürel simgesi haline geldiğini söyledi.