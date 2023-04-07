Türk mimarın eseri New York’ta sergileniyor

Brooklyn'de bulunan, Head Hi sanat ve kitap galerisindeki nisan ayında gerçeklesen tasarım sergisinde büyük ses getiren eser, sanatçının obje tipi mobilya serisinin sadece bir parçası. Sina Erol, uzun süreçli eserleri üzerinde çalışmaya devam ederken, sürdürdüğü sergiler ve yenilikçi çalışmalara attığı imzaları ile uluslararası platformlarda büyük ilgi ve övgü görmeyi sürdürüyor ve özgün fikirleri ile kendini dünyanın önde gelen sanatçılar listesine taşıyor.