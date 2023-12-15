Türk müziği Londra ve Manchester'de yankılandı

Londra Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Manchester Başkonsolosluğu iş birliğinde, Türk Hava Yolları ve Birleşik Krallık Türkiye Kültür ve Turizm Ofisi'nin katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Londra ve Manchester'da 'İstanbul'un Ruhu' adlı konser düzenlendi.



Londra Earth Theatre ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk konserde, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne ilişkin konuşma yaptı. Manchester Katedrali'nde düzenlenen ikinci programda ise Manchester Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın ve Manchester Yüksek Şerifi Mary-Liz Walker JP DL tarafından konuşmalar yapıldı.



Türkiye'nin müzik mirasının özel eserlerle bir araya getirildiği konserde, Türkiye'nin önde gelen virtüözlerinden kanunda Göksel Baktagir, udda Yurdal Tokcan, kemençede Derya Türkan ve perküsyonda ise Bülent Elmas bir araya geldi.

Abdülkadir Meragi, Sultan 3'üncü Selim, Tanburi Cemil Bey gibi bestecilerin eserlerinin dinleyiciyle buluştuğu konserde ayrıca Göksel Baktagir ve Yurdal Tokcan'a ait eserler de icra edildi. Londra ve Manchester'da düzenlenen programlara diplomatlar, yabancı kurumların temsilcileri, iş insanları, sanatçılar ile Edinburgh, Newcastle, Leeds, Liverpool, Leicester, Stockport gibi uzak bölgeler de dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ın dört bir yanından çok sayıda müziksever katıldı.

