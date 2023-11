Türk sanatçının mimari eseri Van Gogh Müzesi'nde sergilendi

Van Gogh Müzesinin her ayın son cuma gecesi genç sanatçıları desteklemek ve eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmalarını sağlamak amacıyla yaptığı "Vincent Cuması" etkinliğinde, 23 yaşındaki Türk sanatçı Ahmet Emin Batman'ın mimari çalışması "House of All" da yer aldı.



Delft Teknik Üniversitesinin katkı sağladığı eserin tanıtım metninde, "İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinin mimari görsel dilinden ilham alındığı" belirtilirken, eserin "dünyada artan kutuplaşma üzerine birlik simgeli kutsal ve kapsayıcı bir alan" olarak tasarlandığı ifade edildi.



Metinde, eser hazırlanırken Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların bir zamanlar uyum içinde bir arada yaşadığı tarihi öneme sahip Kudüs'ten esinlenildiği, özellikle giderek daha da bölünmüş görünen dünyada ve mevcut küresel olaylar karşısında "birlik" ve "ortaklık" mesajı verdiği belirtildi.



Batman, etkinlikte, içinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ne olursan ol yine gel" dizelerinin de yer aldığı, Hollandaca, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazdığı 8 kıtalık "Ahsen" adlı şiirini de okudu.

Batman, eserini, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikten ilham alarak hazırladığını söyledi. Batman, "Camilerimizde yer alan mihrap mukarnasından, İslami geometrik desenden, yüksekliğini Hristiyanlıktan ve altıgen olmasını Yahudilikten alarak farklı elementleri taşıyan 'House of All' yani 'Herkesin Evi'ni tasarlamaktı hedefim." dedi.



Ahmet Emin Batman, diğer bir amacının da "Birbirimizle tanışma ve ön yargıları kırma" olduğunu ifade etti.



DÜNYA'YA MEKTUPLAR Eserinin sergilendiği bölümde ziyaretçilere kağıt vererek dünyaya göndermek istedikleri mesajları yazmalarını isteyen Batman, "İnsanların acaba dünyaya bir mesajı olsaydı, bir mektup yazma olanağı olsaydı ne yazarlardı, onu sormak istedim ve şu anda onu yazıyorlar." diye konuştu. Batman, iletişimi ve farklı kültürlerin bir araya gelmesini teşvik etmeyi amaçladığını, ziyaretçilerin yazdığı mektupların kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.



Etkinliğe 1000'i aşkın kişi katıldı. Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri de Batman'ın çalışmasını görmek için etkinliğe geldi.