Türk sanatçının mimari eseri Van Gogh Müzesi'nde sergilendi

Batman, eserini, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikten ilham alarak hazırladığını söyledi. Batman, "Camilerimizde yer alan mihrap mukarnasından, İslami geometrik desenden, yüksekliğini Hristiyanlıktan ve altıgen olmasını Yahudilikten alarak farklı elementleri taşıyan 'House of All' yani 'Herkesin Evi'ni tasarlamaktı hedefim." dedi.



Ahmet Emin Batman, diğer bir amacının da "Birbirimizle tanışma ve ön yargıları kırma" olduğunu ifade etti.



DÜNYA'YA MEKTUPLAR

Eserinin sergilendiği bölümde ziyaretçilere kağıt vererek dünyaya göndermek istedikleri mesajları yazmalarını isteyen Batman, "İnsanların acaba dünyaya bir mesajı olsaydı, bir mektup yazma olanağı olsaydı ne yazarlardı, onu sormak istedim ve şu anda onu yazıyorlar." diye konuştu. Batman, iletişimi ve farklı kültürlerin bir araya gelmesini teşvik etmeyi amaçladığını, ziyaretçilerin yazdığı mektupların kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.



Etkinliğe 1000'i aşkın kişi katıldı. Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri de Batman'ın çalışmasını görmek için etkinliğe geldi.