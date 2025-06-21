Türk sineması, Asya'nın en büyük film festivalinde tanıtılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivalde Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) organizasyonuyla Türkiye standı açıldı.



Bu kapsamda 4 gün boyunca açık olacak stantta, Türkiye'nin sinema alanındaki yaratıcı gücü ile kültürel çeşitliliğini dünyaya tanıtmak ve Türk sinemasının uluslararası görünürlüğünü artırmak hedefleniyor.



"ÇİN PAZARINDA HALA ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL MEVCUT"



Etkinlik çerçevesinde düzenlenen Türk Sineması Resepsiyonu ise Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural'ın katılımıyla yapıldı.



Açıklamada buradaki konuşmasına yer verilen Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin Asya ve dünya sinemasının önemli bir vitrini olarak, Türk sinemasının çeşitliliğini ve derinliğini sergilemek için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.



Güven, "Bu platformu değerlendirerek, filmlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve sektörümüzün küresel alandaki varlığını pekiştirmeyi hedefliyoruz. Türk dizileri dünya genelinde büyük bir ilgiyle izleniyor, ancak Çin pazarında hala önemli bir potansiyel mevcut. Umuyoruz ki bu etkinlik, dizilerimizin Çin'de daha fazla izleyiciye ulaşmasına katkı sağlar." ifadesini kullandı.



Birol Güven ayrıca, yabancı film yapımcılarına Türkiye'de gerçekleştirdikleri harcamaların yüzde 30'una kadarının iade edilebildiğini, ülkenin doğal plato özellikleri ve teknik altyapısı sayesinde dünya genelinde tercih edilen bir film çekim merkezi haline geldiğini vurguladı.



TÜRK FİLMLERİ ŞANGHAY'DA YARIŞIYOR



Güven, Bakanlık desteğiyle çekilen, Ensar Altay'ın yönettiği Kanto ile Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in yazıp yönettiği Sahibinden Satılık Rahmet adlı filmlerin, festivalin prestijli Asian New Talents (Asyalı Yeni Yetenekler) yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil ettiğini bildirdi.



Ayrıca bu yıl ilk kez festival kapsamında yer alan "Türkiye Özel Bölümü"nde, Hatice Aşkın'ın yönettiği Adresi Olmayan Ev, Seyfettin Tokmak'ın yönettiği Tavşan İmparatorluğu, Hikmet Kerem Özkan'ın yönettiği Hakkı ve Emine Yıldırım'ın yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena adlı yapımların gösterimleri gerçekleştiriliyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türk sinemasının küresel tanıtımı ve sinema endüstrisinin uluslararası işbirlikleriyle daha da güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Şanghay'daki tanıtım hamlesinin, Türkiye'nin yaratıcı endüstriler alanındaki uluslararası görünürlüğünü daha da pekiştireceği kaydedildi.