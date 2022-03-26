Türk sinemasının 'Küçük Hanımefendi'si Belgin Doruk anılıyor: 27 yıl önce aramızdan ayrıldı

Siyah beyaz Türk filmlerinin yıldızı, ‘Küçük Hanımefendi’ karakterinin unutulmazı Belgin Doruk'un ölümünün üzerinden 27 yıl geçti.



Hasan Doruk ile Refet Hanım'ın çocuğu olarak 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Doruk, Yıldız dergisinin 1952'de İstanbul Film ile düzenlediği yarışmada, genç kızlar arasında birinci seçildi.



Zeki Müren'in "Burnunun ucundan, kirpiğinin gölgesine kadar güzel" dediği sanatçı, 1952'de ilk filmi, Faruk Kenç'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi’ adlı filmde rol aldı.



Sanatçı, 1953'te gerçekleştirilen güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçildi. Aynı yıl, ‘Köroğlu / Türkan Sultan’ ve Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği, ‘Öldüren Şehir’ adlı yapımda Ayhan Işık ile ilk kez kamera karşısına geçti.



Ailesinin engellemelerine rağmen Enver Paşa'nın yeğeni, yönetmen Kenç ile 1954'te, henüz 18 yaşındayken evlenen Doruk'un bu evlilikten 1955'te kızı Gül dünyaya geldi. Çift, 5 yıllık evliliğin ardından boşandı.



Neriman Köksal, Kenan Pars, Muzaffer Tema ve Aziz Basmacı ile 1955'te ‘Ölüm Korkusu’, Zeki Müren'le başrolü paylaştığı ‘Son Beste’, 1957'de ise Turan Seyfioğlu ile başrol oynadığı ‘Çölde Bir İstanbul Kızı’ filmlerinde rol aldı. Son Beste sinemada inanılmaz bir ilgi gördü.



AYHAN IŞIK İLE ROL ALDIĞI ‘KÜÇÜK HANIMEFENDİ’ SİNEMALARDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



Başarılı oyuncu, Nejat Saydam'ın yönettiği, sinemanın unutulmazları arasında yer alan 1961 yapımı ‘Küçük Hanımefendi’ filminde başrolleri Ayhan Işık ve Sadri Alışık ile paylaştı.



Film, yılın en çok izlenen ve en beğenilen filmlerinden birisi olup, çok olumlu eleştiriler alınca, aynı kadroyla 1962'de ‘Küçük Hanım Avrupa'da’, ‘Küçük Hanımın Kısmeti’ ve 1970'te ‘Küçük Hanımın Şoförü’ adlı filmler çekildi.



Zeki Müren ile de bir dizi sinema filminde rol alan sanatçı, 1959'da ‘Kırık Plak’, 1961'de ‘Hep O Şarkı’, 1962'de "Bahçevan", 1963'te "İstanbul Kaldırımları", 1964'te "Hayat Bazen Tatlıdır" adlı yapımlarda oynadı.

Yönetmen ve senarist Özdemir Birsel ile 1961'de evlenen Doruk, 1964'te çekilen ‘Duvarların Ötesi’ filminde Tanju Gürsu ve Erol Taş ile başrolü paylaştı.



Sanatçının 1967'de doğan oğlu Aydın Birsel, 2021'in sonunda hayatını kaybetti.



Özellikle melodramlar ile duygusal güldürülerin değişmez oyuncularından biri haline gelen Doruk,1950, 1960'lı yılların en beğenilen yapımlarında rol aldı.

