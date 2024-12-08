Türk sinemasının usta ismi Şerif Gören hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."

ŞERİF GÖREN KİMDİR?



Şerif Gören, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi olan Yol'un (1982) yönetmeni. Senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan, Yılmaz Güney ve Şerif Gören tarafından yönetilen 1981 yapımı filmde Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu, Meral Orhonsay gibi isimler rol aldı.



Toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya geldi.



Usta yönetmen Şerif Gören, Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Kurbağalar, Yılanların Öcü gibi önemli yapımlara imza attı.