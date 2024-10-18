Türk tarihinin izleri 161 yıllık PTT pullarında

PTT Genel Müdürlüğünce, 1863 yılından Osmanlı döneminden bugüne kadar önemli gelişmelerin yer aldığı, tedavüle sunulan 303 pul, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında İç Kale Müze Kompleksinde sergileniyor.



"Pulların Işığında Tarihin İzinde" sergisinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile ilgili olanların yanı sıra milli savunma, önemli projeler, doğa, spor, turizm ve kültür varlıkları gibi birçok konu PTT pullarında yer alıyor.



PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar, AA muhabirine, 1863'ten bugüne bütün önemli gelişmelerin pullarda yaşatıldığını söyledi. Sergide Diyarbakır'a has pulların da yer aldığını dile getiren Acar, Diyarbakırlı yazar ve şair Ziya Gökalp'ın ölümünün 100. yılı dolayısıyla pul bastıklarını anlattı.

"ÖZEL PULLAR BASILDI, BASILMAYA DEVAM EDİYOR"

İlk pul basımının 1862'de yapıldığını anımsatan Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O dönemden itibaren her anı pul üzerine damgaladık. Pul hala ciddi manada kullanılıyor. Halen resmi kurumlarımız özellikle bütün gönderilerini pul hizmetiyle değerlendiriyorlar. Diyarbakır'da ilk defa bu sergiyi açtık. Bunu tekrarlamayı düşünüyoruz.

