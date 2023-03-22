Türk tiyatrosunun görsel mirası sergiye taşınıyor

Sergide; Karagöz, orta oyunu, tuluat, meddah ve hokkabaz gibi Türk tiyatrosu ve performans sanatları örneklerinin yağlı boya tablolardan karikatürlere kadar görsel mirasa nasıl aktarıldığının izinin sürüldüğü kaydedildi.



Küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi ve Karagöz sanatçısı Nazlı M. Ümit’in yaptığı sergi, 2022’de hayatını kaybeden Karagöz sanatçısı Alpay Ekler (UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi) adına düzenlenecek.