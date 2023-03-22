Türk tiyatrosunun görsel mirası sergiye taşınıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG); Karagöz, orta oyunu, tuluat, meddah ve hokkabaz gibi Türk tiyatrosu örneklerinin görsel mirasa aktarıldığı “Türk Tiyatrosu İkonografisi: Temaşanın Tasviri” sergisi açılıyor. Sergi, 27 Mart Pazartesi günü açılacak ve 19 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.
10 yıldır sanatın farklı dallarından eserleri kültür-sanatseverlerle buluşturan İKÜSAG’daki serginin; Malik Aksel, Ressam Muazzez, Turgut Zaim, Feyhaman Duran, Şefik Bursalı, Fethi Karakaş, Münif Fehim ve Salih Erimez gibi sanatçıların eserlerinden yola çıkılarak hazırlandığı belirtildi.
Sergide; Karagöz, orta oyunu, tuluat, meddah ve hokkabaz gibi Türk tiyatrosu ve performans sanatları örneklerinin yağlı boya tablolardan karikatürlere kadar görsel mirasa nasıl aktarıldığının izinin sürüldüğü kaydedildi.
Küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi ve Karagöz sanatçısı Nazlı M. Ümit’in yaptığı sergi, 2022’de hayatını kaybeden Karagöz sanatçısı Alpay Ekler (UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi) adına düzenlenecek.