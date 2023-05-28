"Türk Tutkusu" kitabının İspanyol yazarı Antonio Gala hayatını kaybetti

"Türk Tutkusu" (Pasion Turca) kitabının İspanyol yazarı Antonio Gala, 92 yaşında İspanya'nın Kurtuba kentinde vefat etti.

"Türk Tutkusu" kitabının İspanyol yazarı Antonio Gala hayatını kaybetti
Soldan sağa, Fransız film eleştirmeni Robert Chazal, Rus besteci Andrei Petrov, İspanyol yazar Antonio Gala, İngiliz görüntü yönetmeni Douglas Slocombe, ABD'li aktris Ellen Burstyn ve Fransız yönetmen Jacques Deray 34. Uluslararası Cannes Film Festivali sırasında poz veriyor.

İspanyol edebiyatının önemli isimlerinden olan yazar ve şair Gala'nın ölüm haberini, Antonio Gala Vakfı ve ailesi yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Gala'nın ölümünden dolayı "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, İspanyol yazar için 29 Mayıs Pazartesi günü Antonio Gala Vakfı'nda bir tören düzenleneceği ve naaşının 10.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.

"Türk Tutkusu" kitabının İspanyol yazarı Antonio Gala hayatını kaybetti - 1

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İspanya'da ve yurt dışında tanınan yazarlardan olan Gala'nın ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Başbakan Pedro Sanchez, "En büyük yazarlarımızdan birini kaybettik. Antonio Gala, anlatısı, şiiri ve tiyatrosu aracılığıyla insan duyarlılığını nasıl yakalayacağını biliyordu. Edebiyatı bize ilham vermeye ve kalıcı olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

Gala'nın 1993 yılında yayımlanan ve ailesiyle İstanbul'a tatile gelen bir İspanyol kadının, burada Türk turist rehberine aşık olmasını konu alan "Pasion Turca" (Türk Tutkusu) kitabı 1994 yılında Vicente Aranda'nın yönetmenliğinde ve sinema sanatçısı Ana Belen'in başrolünde beyaz perdeye aktarılmıştı.

İspanya'da Türk dizilerinin çok izlenmesinin de etkisiyle 2022'de Türk Tutkusu adıyla kitaptan uyarlanan bir dizi de çekilmişti.

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