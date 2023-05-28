"Türk Tutkusu" kitabının İspanyol yazarı Antonio Gala hayatını kaybetti

SİNEMAYA VE TELEVİZYONA UYARLANDI

İspanya'da ve yurt dışında tanınan yazarlardan olan Gala'nın ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Başbakan Pedro Sanchez, "En büyük yazarlarımızdan birini kaybettik. Antonio Gala, anlatısı, şiiri ve tiyatrosu aracılığıyla insan duyarlılığını nasıl yakalayacağını biliyordu. Edebiyatı bize ilham vermeye ve kalıcı olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.



Gala'nın 1993 yılında yayımlanan ve ailesiyle İstanbul'a tatile gelen bir İspanyol kadının, burada Türk turist rehberine aşık olmasını konu alan "Pasion Turca" (Türk Tutkusu) kitabı 1994 yılında Vicente Aranda'nın yönetmenliğinde ve sinema sanatçısı Ana Belen'in başrolünde beyaz perdeye aktarılmıştı.



İspanya'da Türk dizilerinin çok izlenmesinin de etkisiyle 2022'de Türk Tutkusu adıyla kitaptan uyarlanan bir dizi de çekilmişti.