Türk yemekleri 2022 Oscar Ödülleri menüsünde

Haberler - ntv.com.tr 25.03.2022 - 16:10 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 16:16
Dünyaca ünlü film yıldızları ve yapımcıların Oscar töreni sonrası katıldığı partiye bu yıl ilk kez Türk yemekleri damga vuracak.
1995’ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, 27 Mart gecesi Los Angeles’ta yapılacak partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) girişimleriyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek.
Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan ödül töreni kadar ödül töreni sonrası organize edilen parti de Oscar gecesinin en merak edilen etkinliklerinden biri. Dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçılar ve yapımcıların katılacağı partiye bu yıl Türk yemekleri damga vurmaya hazırlanıyor.
DÜNYA MUTFAĞININ EN ZENGİNLERİNDEN
Görkemli gecenin menüsünü hazırlayan Wolfgang Puck ‘’Türkiye geleneksel tarifleri ve organik ürünleri sayesinde dünya mutfaklarının en zenginlerinden.Türk mutfağında keşfedilecek birçok tarif ve ürün var. Türkiye’nin 7 bölgesi de lezzet, tarih ve kültür dolu. Türkiye’de mutlaka ziyaret edilmesi gereken ve lezzetli yemekleri olan birçok şehir mevcut. Ailem ve ben her yaz severek Türkiye’yi ziyaret ediyoruz’’ dedi.
Önceki yıl 92. Oscar Ödülleri'nde ikram edilecek yiyeceklerin tamamen vegan olmasına karar verilmişti. Joker filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar'ı kazanan Joaquin Phoenix, vegan menünün hazırlanmasına önayak olmuştu.