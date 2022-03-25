Türk yemekleri 2022 Oscar Ödülleri menüsünde

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan ödül töreni kadar ödül töreni sonrası organize edilen parti de Oscar gecesinin en merak edilen etkinliklerinden biri. Dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçılar ve yapımcıların katılacağı partiye bu yıl Türk yemekleri damga vurmaya hazırlanıyor.



DÜNYA MUTFAĞININ EN ZENGİNLERİNDEN



Görkemli gecenin menüsünü hazırlayan Wolfgang Puck ‘’Türkiye geleneksel tarifleri ve organik ürünleri sayesinde dünya mutfaklarının en zenginlerinden.Türk mutfağında keşfedilecek birçok tarif ve ürün var. Türkiye’nin 7 bölgesi de lezzet, tarih ve kültür dolu. Türkiye’de mutlaka ziyaret edilmesi gereken ve lezzetli yemekleri olan birçok şehir mevcut. Ailem ve ben her yaz severek Türkiye’yi ziyaret ediyoruz’’ dedi.