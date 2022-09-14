Türk yıldızlar usta piyanist Jacques Ammon ile CRR'de

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul’u merkezine alan teması ile dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 2016 yılında Andante dergisinin düzenlediği “6. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri”nde “Yılın Oda Müziği Grubu” ödülüne layık görülen, henüz kariyerinin başında Brüksel Kraliyet Akademisi’nde verdiği konserle adından söz ettiren Semplice Quartet, Claudio Arrau Uluslararası Piyano Yarışması’nda elde ettiği büyük başarıyla birlikte uluslararası tanınırlık kazanan Jacques Ammon ile 20 Eylül Salı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda olacak.



Semplice Quartet’in Jacques Ammon ile vereceği konserde, Gedik Sanat tarafından Semplice Quartet için ülkemizin yedi yöresine ait yedi tema üzerine sipariş edilen eserler seslendirilecek. Barış Büyükyıldırım’ın “Teke”, Evrim Demirel’in “Seikilos”, Erberk Eryılmaz’ın “Bolulu Ama Rasim”, Aslıhan Keçebaşoğlu’nun “Kırık Halay”, Boğatay Köprülü’nün “Marmara Dörtlüsü”, Cem Oslu’nun “Nemrut Heykellerinin Türküsü”, Uğurcan Öztekin’in “Ani Harabeleri” isimli yedi eserin İstanbul’daki ilk seslendirilişleri II. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nde olacak.



II. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 23 Eylül'e kadar devam edecek.