Türkan Şoray 52 yıl sonra aynı yerde: Mahpus filminin çekildiği mekanı ziyaret etti

Yeşilçam'ın ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray, 52 yıl önce "Mahpus" filminin çekildiği Meryem Ana Kilisesi kilisesini ziyaret etti.

Türkan Şoray 52 yıl sonra aynı yerde: Mahpus filminin çekildiği mekanı ziyaret etti

Türk Sineması'nın Sultan'ı , 1973 yılında "Ümmühan" karakterini canlandırdığı 'Mahpus' filmindeki çekim mekânı olarak kullanılan Meryem Ana Kilisesi'ni 52 yıl sonra yeniden ziyaret ederek anılarını tazeledi.

Türkan Şoray 52 yıl sonra aynı yerde: Mahpus filminin çekildiği mekanı ziyaret etti - 1

USTA OYUNCUNUN DUYGUSAL ANLARI

O yıllarda cezaevi olarak kullanılan tarihi yapı, Şoray'ın hafızalara kazınan sahnelerine ev sahipliği yapmıştı. Yıllar sonra aynı mekana yeniden adım atan usta oyuncu Şoray, duygusal anlar yaşadı.

Türkan Şoray 52 yıl sonra aynı yerde: Mahpus filminin çekildiği mekanı ziyaret etti - 2

Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyareti sırasında 'a, Eski Meryem Ana Kilisesi'nin tarihi hakkında bilgi verdi.

Türkan Şoray 52 yıl sonra aynı yerde: Mahpus filminin çekildiği mekanı ziyaret etti - 3

Restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden hayata kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, sadece sinema ve tarih meraklılarını değil, aynı zamanda kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de bölgeye çekmeye başladı. Bu dönüşüm, 'in turizm çeşitliliğini artırırken, bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığa da katkı sağladı. Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün restorasyon sonrası amacının sadece fiziksel iyileştirmeyi değil, mekânın tarihi dokusuna uygun şekilde kültürel ve sanatsal işlevlerle canlandırılmasını da hedefleyerek sürdürülebilir bir koruma anlayışı benimsedi.

Bu kapsamlı çalışma, Meryem Ana Kilisesi'ni geçmiş ile bugün arasında bir köprü haline getirirken, benzer tarihi yapıların da yeni bir vizyonla toplumsal hayata kazandırılması için örnek teşkil ediyor.

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