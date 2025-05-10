Türkan Şoray 52 yıl sonra aynı yerde: Mahpus filminin çekildiği mekanı ziyaret etti

Restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden hayata kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, sadece sinema ve tarih meraklılarını değil, aynı zamanda kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de bölgeye çekmeye başladı. Bu dönüşüm, Nevşehir'in turizm çeşitliliğini artırırken, bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığa da katkı sağladı. Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün restorasyon sonrası amacının sadece fiziksel iyileştirmeyi değil, mekânın tarihi dokusuna uygun şekilde kültürel ve sanatsal işlevlerle canlandırılmasını da hedefleyerek sürdürülebilir bir koruma anlayışı benimsedi.



Bu kapsamlı çalışma, Meryem Ana Kilisesi'ni geçmiş ile bugün arasında bir köprü haline getirirken, benzer tarihi yapıların da yeni bir vizyonla toplumsal hayata kazandırılması için örnek teşkil ediyor.