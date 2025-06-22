Türkan Şoray çok sevilmesinin sırrını açıkladı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliğine katıldı. Güzel bir söyleşiye katıldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden Şoray, seyircinin kendisini çok sevmesinin oynadığı karakterlere bağlı olduğunu belirterek "O karakterleri çok sevdikleri, özdeşleştikleri için bizi seviyorlar. 'Sinema büyüsü' diye bir şey var. Onun bende olduğunu biliyorum" dedi.

Zülfü Livaneli ile edebiyat ve sinema üzerine sohbet ettiklerini anlatan Şoray, izleyicinin çok ilgili ve sıcak davrandığını, bu tür etkinliklerin sanat ve sinema adına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.



Son dönemde film yapım maliyetlerinin yüksek olduğunu, sinemaya aşık yönetmen ve yapımcıların ise bütün gayretleriyle film yapmaya çalıştığını vurgulayan Şoray, izleyicinin de bu filmlere sahip çıkması ve sinema salonlarını doldurması gerektiğini ifade etti.

