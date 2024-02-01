Türkan Şoray ile Alla Sigalova, yıllar sonra Moskova'da buluşacak

"Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin" filminde beraber boşrolü paylaşan Türkan Şoray ve Alla Sigalova 46 yıl aradan sonra tekarar buluşacak. İkili filmin tekrar gösteriminde Moskova'da bir araya gelecek.

Türkan Şoray ile Alla Sigalova, yıllar sonra Moskova'da buluşacak

Başrollerini , Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı "Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin" filmi Moskova'da sinemaseverlerle buluşacak.

, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Federasyonu Sinematograflar Birliği ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi iş birliğiyle 3 Şubat'ta Dom Kino Sineması'nın tarihi büyük salonunda sahnelenecek.

Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek senaryolaştırılan filmin özel gösteriminde, Türkan Şoray ile Alla Sigalova yıllar sonra yeniden bir araya gelecek.

Türk-Rus ortak yapımı film, Türkçe alt yazılı olarak Rusça yayınlanacak.

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