Türkan Şoray: Kadınlara kıymayın, çiçekler her mevsim açsın, kadınlar hep gülsün

"Türk sinemasının sultanı" olarak gösterilen Türkan Şoray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği programda sevenleriyle buluştu. Programın yönetimini üstlenen tarihçi, yazar Sacide Bolcan, Şoray'a olan hayranlığına dair, "50 yıldır bugünü bekliyordum, 1970'li yıllarda gazetede çıkan her fotoğrafınızı kesip duvarıma yapıştırırdım." dedi.

Türkan Şoray ise konuşmasında kadına şiddete dikkati çekerek, "Her gün gazete okuyorum ama bu beni çok üzüyor. Çünkü hayatta çok kötü şeyler oluyor, her gün bir cinayet haberi oluyor." ifadelerini kullandı.



"KADINLARA KIYMAYIN, ÇİÇEKLER HER MEVSİM AÇSIN, KADINLAR HEP GÜLSÜN"

Bugüne kadar oynadığı karakterler arasından en çok etkilendiği rolüne ilişkin de Şoray, şunları anlattı:



"İlk sinemaya girdiğim yıllarda daha çok genç kız rolleriydi. Çok enteresan, kendimi keşfetmeye başladıkça kadınları canlandırmamda farklılıklar oldu. Rol seçerken daha gerçekçi kadınları seçmeye çalıştım. O yıllarda genç bir kadın olarak bazı konularda itiraz etmiyordum, birçok şeyi kabulleniyordum. Hayatımın bir kısmı öyle geçti. Sonra kadın haklarının gündemde olması, kadın derneklerinin yoğun çabaları, konuşulanlar falan 'ben de bunları yapabilirim' duyguları başladı. Hayatımda hiç itiraz etmeyen ben bazı şeylere itiraz ettim. 'Hayır' demeyi başardım. Kendi hayallerimi gerçekleştirmeyi ön plana aldım."