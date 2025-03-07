Türkan Şoray ve İzzet Günay 57 yıl sonra bir arada

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yapımı "Vesikalı Yarim", Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu. Sinemadan yapılan açıklamaya göre film, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" başlıklı seçki kapsamında gösterildi.



Gösterime katılarak, filmi seyirciyle izleyen usta oyuncular Türkan Şoray ile İzzet Günay dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinlikte konuşan Türkan Şoray, "Bugün burada, geçmişte birçok anımın olduğu Atlas Sineması'nda, bu etkinlikte sizlerle olmak çok güzel. Kadınlar hala cinsiyet eşitsizliği ve şiddete maruz kalıyor. Bu yüzden, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarken, bu filmle kadınların hikayelerine bir kez daha dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KALBİMİ KIRA KIRA" ŞARKISI FİLME ÖZEL YAZILDI

Filmde canlandırdığı Sabiha karakterinin toplumsal dışlanmanın yanı sıra imkansız bir aşkla yüzleştiğini kaydeden Şoray, "Vesikalı Yarim" filminin Türk sinemasının en değerli aşk filmlerinden biri olduğunu söyledi.



Şoray, ayrıca Vesikalı Yarim ile özdeşleşen ve Şükran Ay'ın yorumuyla da klasiğe dönüşen "Kalbimi Kıra Kıra" şarkısının filme özel yazıldığını ve sonrasında çok meşhur olduğunu aktardı.