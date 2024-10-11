Türkan Şoray'a fahri doktora unvanı verilecek

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

Türkan Şoray'a fahri doktora unvanı verilecek

Girne Amerikan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'ın KKTC'ye geleceği ve üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacağı kaydedildi. 

Açıklamada, 16 Ekim'de gerçekleşecek programda, Şoray'a fahri doktora unvanı takdim edileceği ifade edildi.

Türkan Şoray sahnede: "Arım Balım Peteğim" şarkısını seslendirdi

Türkan Şoray sahnede: "Arım Balım Peteğim" şarkısını seslendirdi

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Ayrıca 17 Ekim'de de başrollerini ve Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Selvi Boylu Al Yazmalım" adlı filmin gösterimi açık hava sinemasında yapılacak. Programa Şoray da katılacak.

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