Türkan Şoray'a fahri doktora unvanı verilecek

Girne Amerikan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkan Şoray 'ın KKTC'ye geleceği ve üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacağı kaydedildi. Açıklamada, 16 Ekim'de gerçekleşecek programda, Şoray'a fahri doktora unvanı takdim edileceği ifade edildi.

Ayrıca 17 Ekim'de de başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Selvi Boylu Al Yazmalım" adlı filmin gösterimi açık hava sinemasında yapılacak. Programa Şoray da katılacak.