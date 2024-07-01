Türkan Şoray: Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz

Şoray, sevenlerine şöyle seslendi:



"Beni sahneye taşıyan sıcak sevginiz ve vefa duygunuz... Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz. Bunlar olmasaydı hayatımda bu kadar mutlu olamazdım. Sevilmeyi hak etmek, takdir edilmek için çok emek verdim. Şimdi ise emeğimin karşılığını görüyorum. Emek verdikçe seviliyor ve büyüyorsunuz. İyi ki varsınız."



Söyleşinin ardından Şoray, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.